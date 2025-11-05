İrəvan metrosunda elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıb
Region
- 05 noyabr, 2025
- 14:48
İrəvan metrosunda elektrik enerjisinin verilişində problem yaranıb.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İrəvan metropoliteninin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Hazırda mütəxəssislər hadisə yerində işləyirlər, qatarların normal hərəkət rejimi yarım saat ərzində bərpa olunacaq", - qurumdan bildirilib.
