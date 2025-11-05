İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 14:48
    İrəvan metrosunda elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıb

    İrəvan metrosunda elektrik enerjisinin verilişində problem yaranıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İrəvan metropoliteninin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Hazırda mütəxəssislər hadisə yerində işləyirlər, qatarların normal hərəkət rejimi yarım saat ərzində bərpa olunacaq", - qurumdan bildirilib.

