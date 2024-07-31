В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония вывода российских пограничников

В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония, посвященная выводу российских пограничников.

В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония, посвященная выводу российских пограничников.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Вчера Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила о том, что будет привлекать дополнительные силы для пограничного контроля в связи с уходом российских пограничников.

Напомним, что инициатива вывода принадлежит армянской стороне. 6 марта 2024 года Армения направила в Россию официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту "Звартноц".