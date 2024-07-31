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В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония вывода российских пограничников

В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония вывода российских пограничников В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония, посвященная выводу российских пограничников.
В регионе
31 июля 2024 г. 17:06
В ереванском аэропорту Звартноц проходит церемония вывода российских пограничников

В ереванском аэропорту "Звартноц" проходит церемония, посвященная выводу российских пограничников.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Вчера Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила о том, что будет привлекать дополнительные силы для пограничного контроля в связи с уходом российских пограничников.

Напомним, что инициатива вывода принадлежит армянской стороне. 6 марта 2024 года Армения направила в Россию официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ РФ в аэропорту "Звартноц".

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Версия на английском языке Russian border guards bid farewell to Yerevan's Zvartnots Airport
Версия на азербайджанском языке “Zvartnots” aeroportunda Rusiya sərhədçilərinin yola salınma mərasimi keçirilir

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