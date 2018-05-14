В Ереване участники акции протеста требуют отставки генпрокурора

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Группа граждан вышла на акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Армении с плакатами: "Свободу политзаключенным и "Сасна црер", передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Основное требование демонстрантов – отставка генерального прокурора Армении Артура Давтяна.

Собравшиеся скандируют "прокурор, уйди", "свободу политзаключенным" и ждут реакции генерального прокурора.

Пока ни один представитель прокуратуры не встретился с участниками акции.