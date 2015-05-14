В Ереване торговцы покидают ярмарку из-за высокой арендной платы и отсутствия покупателей

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ На ереванской вещевой ярмарке "Малатиа" приостановлена торговля. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению, на ярмарке, в прошлом многолюдной, нет покупателей, торговцы не знают, чем заняться в свободное время. Также сообщается, что утром один из торговцев собирался сдать руководству ключи от павильона.

По информации, ежемесячная плата за павильоны – 200-340 долларов. Торговцы настаивают на снижении арендной платы, поскольку у многих и так накопились долги.

На вопрос одного из торговца рынка, как он будет жить без работы, торговец ответил: "Уеду в Москву, поработаю рабочим на стройке. Ничего другого не остается".