В Ереване студенты проводят забастовку против назначения Сержа Саргсяна премьером

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Группа cтудентов Ереванского государственного университета (ЕГУ) объявила забастовку, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,

Один из участников акции заявил о том, что у них одна цель – проинформировать студентов о том, что сегодня в 18:30 на площади Свободы в Ереване состоится митинг против назначения Сержа Саргсяна премьером-министром. Они призывают студентов принять участие в этом митинге.

Напомним, что члены партии "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном с 31 марта проводят шествие по городам Армении, которое завершится сегодня митингом на ереванской Площади Свободы. Они уже заявили о том, что намерены 17 апреля окружить здание парламента, а также дома депутатов, тем самым помешав им принять участие в голосовании по кандидатуре премьер-министра в НС Армении.