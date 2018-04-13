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    В Ереване студенты проводят забастовку против назначения Сержа Саргсяна премьером

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Группа cтудентов Ереванского государственного университета (ЕГУ) объявила забастовку, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,

    Один из участников акции заявил о том, что у них одна цель – проинформировать студентов о том, что сегодня в 18:30 на площади Свободы  в Ереване состоится митинг против назначения Сержа Саргсяна премьером-министром. Они призывают студентов принять участие в этом митинге.

    Напомним, что члены партии "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном с 31 марта проводят шествие по городам Армении, которое завершится сегодня митингом на ереванской Площади Свободы. Они уже заявили о том, что намерены 17 апреля окружить здание парламента, а также дома депутатов, тем самым помешав им принять участие в голосовании по кандидатуре премьер-министра в НС Армении.

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