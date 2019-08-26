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В Ереване ссора граждан закончилась стрельбой, есть жертва и пострадавшие

​В Ереване ссора закончилась стрельбой, есть жертва и пострадавшие

В Ереване ссора граждан закончилась стрельбой.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, в полицию поступил сигнал, что на улице Е.Тадевосяна слышны выстрелы, есть раненые.

Прибывшие на место полицейские обнаружили стреляные гильзы, в том числе от автомата, пистолета "Макаров" и револьверов, а также ножи и следы крови.

По словам очевидцев, в медцентр были доставлены три человека. Позже из больницы сообщили, что один из раненых скончался, не приходя в сознание.

Правоохранители пытаются выяснить личность погибшего и раненых.

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