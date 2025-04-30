В Ереване сотрудники администрации района Нор-Норка избили активиста

Драка между общественным активистом Артуром Чахояном и сотрудниками администрации ереванского района Нор-Норк произошла в здании муниципалитета.

Драка между общественным активистом Артуром Чахояном и сотрудниками администрации ереванского района Нор-Норк произошла в здании муниципалитета.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в потасовке активно участвовал и руководитель района Тигран Тер-Маркарян.

Чахоян известен своей критикой в адрес столичных властей, между ним и чиновниками периодически возникают конфликты.

Драка же стала продолжением вчерашней акции, которую Чахоян и член совета старейшин Еревана от оппозиционного блока "Мать Армения" Месроп Манукян устроили в здании администрации.

29 апреля Чахоян и Манукян пришли встретиться с Тер-Маркаряном, который до этого, как они утверждают, в телефонном разговоре оскорбил Чахояна, используя матерные выражения. Накануне глава района не стал с ними встречаться, в итоге они приклеили плакаты с изображением чиновника на стене здания и облили их йогуртом, сопроводив это действие оскорблениями в адрес Тер-Маркаряна. Но этого оказалось недостаточно, и сегодня Чахоян решил вновь отправиться туда для выяснения отношений с префектом. Его встретили свыше десятка сотрудников во главе с Тер-Маркаряном, и после непродолжительной перепалки возникла драка. Несколько человек набросились на активиста и начали наносить удары.