В Ереване состоится круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении

В Ереване 21–22 октября состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в пресс-службе Центра исследований политики безопасности.

Согласно информации, в ходе дискуссий, среди прочих тем, будут затронуты сформированная по итогам встречи 8 августа в Вашингтоне повестка, меры по укреплению взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути развития стабильного экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов между представителями гражданского общества двух стран.