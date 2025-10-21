В Ереване состоится круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении
В регионе
- 21 октября, 2025
- 19:16
В Ереване 21–22 октября состоится двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.
Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в пресс-службе Центра исследований политики безопасности.
Согласно информации, в ходе дискуссий, среди прочих тем, будут затронуты сформированная по итогам встречи 8 августа в Вашингтоне повестка, меры по укреплению взаимного доверия между двумя обществами, возможные пути развития стабильного экономического сотрудничества на Южном Кавказе, а также перспективы установления прямых и долгосрочных контактов между представителями гражданского общества двух стран.
