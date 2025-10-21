İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    21 oktyabr, 2025
    • 19:31
    İrəvanda Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri görüşəcək

    Oktyabrın 21-22-də İrəvanda Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmi masa keçiriləcək.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Siyasətinin Tədqiqatları Mərkəzinin (CSP) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, müzakirələrdə digər mövzularla yanaşı, avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş görüşün yekunları üzrə müəyyən edilmiş gündəm məsələləri, iki ölkənin cəmiyyəti arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirləri, Cənubi Qafqazda sabit iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün mümkün yollar, eləcə də iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında birbaşa və uzunmüddətli əlaqələrin qurulması perspektivləri müzakirə olunacaq.

    В Ереване состоится круглый стол с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении

