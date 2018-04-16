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    В Ереване протестующие прорвали полицейский кордон, достигнув здания Конституционного суда

    Армянские полицейские применили слезоточивый газ

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване вновь произошло столкновение между полицейскими и протестующими против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, демонстранты прорвали полицейский кордон и дошли до здания Конституционного суда. 

    Дальше им преградила путь колючая проволока.

    Армянские полицейские применили слезоточивый газ. 

    Напомним, тысячи участников акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Глава парламентской фракции блока "Выход", лидер инициативы "Мой шаг" Никол Пашинян заявил, что их главной целью является сорвать завтрашнее заседание парламента, и если заседание Национального собрания Армении будет выездным, они намерены взять Ереван под свой контроль.

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