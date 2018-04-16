В Ереване протестующие прорвали полицейский кордон, достигнув здания Конституционного суда

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване вновь произошло столкновение между полицейскими и протестующими против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, демонстранты прорвали полицейский кордон и дошли до здания Конституционного суда.

Дальше им преградила путь колючая проволока.

Армянские полицейские применили слезоточивый газ.

Напомним, тысячи участников акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Глава парламентской фракции блока "Выход", лидер инициативы "Мой шаг" Никол Пашинян заявил, что их главной целью является сорвать завтрашнее заседание парламента, и если заседание Национального собрания Армении будет выездным, они намерены взять Ереван под свой контроль.