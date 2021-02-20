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В Ереване произошли задержания

В Ереване произошли задержания Служба национальной безопасности Армении вечером в пятницу задержала в Ереване ряд оппозиционных деятелей
В регионе
20 февраля 2021 г. 01:00
В Ереване произошли задержания

Служба национальной безопасности Армении вечером в пятницу задержала в Ереване ряд оппозиционных деятелей.

Как передает Report, прямая трансляция ведется рядом местных СМИ от здания СНБ.

Задержаны политолог, бывший депутат парламента Армении Карен Бекарян, политолог Анжела Элибегова, бывший руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян.

Адвокаты задержанных сообщили СМИ, что СНБ не предоставляет информации о причинах задержаний, отказывается допускать их к подзащитным, а в домах и офисах задержанных проведены обыски.

По их сведениям, задержаны еще три человека.

Ранее задержанные высказывались против действующей власти, заявляли о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

20 февраля в Ереване запланирован очередной большой митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalifətçilər Paşinyan əleyhinə mitinq ərəfəsində saxlanıldı

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