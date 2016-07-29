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    В Ереване произошла перестрелка между захватившими здание ППС и полицией

    Один из захвативших здание ранен

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Ереване произошла перестрелка между захватившими здание ППС и полицией. В результате перестрелки ранен один из захвативших пост ППС членов вооруженной группы Араик Хандоян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написала на своей странице в Facebook член "Учредительного парламента" Сюзан Симонян. 

    По сообщению армянских СМИ, А. Хандоян был ранен снайпером в ногу. 

    В полиции Армении этот факт подтвердили, отметив, что "в нарушение требований правоохранительных органов в полку ППС прозвучала стрельба, в ответ полицейские также открыли стрельбу, в результате чего был ранен один из стрелявших".

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