Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции парализовали работу муниципалитета.
В настоящее время сотрудники не могут пройти внутрь, так как часть активистов сидит, закрыв вход к зданию.
Протестующие пока не выдвигают никаких требований.
По данным армянских СМИ, со вчерашнего дня в сети появился фильм о коррупционной пирамиде с участием мэра Еревана Тарона Маркаряна, членов Совета старейшин в сфере такси-сервиса, недвижимости и других сфер.
Tural AsadiАвтор новости
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