Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции парализовали работу муниципалитета.

В настоящее время сотрудники не могут пройти внутрь, так как часть активистов сидит, закрыв вход к зданию.

Протестующие пока не выдвигают никаких требований.

По данным армянских СМИ, со вчерашнего дня в сети появился фильм о коррупционной пирамиде с участием мэра Еревана Тарона Маркаряна, членов Совета старейшин в сфере такси-сервиса, недвижимости и других сфер.