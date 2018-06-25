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    В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Ереване проходит акция протеста у здания мэрии.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции парализовали работу муниципалитета.

    В настоящее время сотрудники не могут пройти внутрь, так как часть активистов сидит, закрыв вход к зданию.

    Протестующие пока не выдвигают никаких требований.

    По данным армянских СМИ,  со вчерашнего дня в сети появился фильм о коррупционной пирамиде с участием мэра Еревана Тарона Маркаряна, членов Совета старейшин в сфере такси-сервиса, недвижимости и других сфер. 

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