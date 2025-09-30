Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 19:10
    В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека

    В результате взрыва в швейном цехе в Ереване пострадали четыре человека.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они были госпитализированы.

    В Минздраве Армении сообщили, что один из пострадавших позднее был выписан после оказания необходимой медицинской помощи.

    "Состояние здоровья двух пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние четвертого - удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

    Лента новостей