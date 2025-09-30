В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека
В результате взрыва в швейном цехе в Ереване пострадали четыре человека.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они были госпитализированы.
В Минздраве Армении сообщили, что один из пострадавших позднее был выписан после оказания необходимой медицинской помощи.
"Состояние здоровья двух пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние четвертого - удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.
