В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека

В результате взрыва в швейном цехе в Ереване пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, все они были госпитализированы.

В Минздраве Армении сообщили, что один из пострадавших позднее был выписан после оказания необходимой медицинской помощи.

"Состояние здоровья двух пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние четвертого - удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.