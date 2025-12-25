Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Наука и образование
    • 25 декабря, 2025
    • 11:44
    В Азербайджане начнут выдавать образовательные кредиты для профобразования

    Со следующего года в Азербайджане образовательные студенческие кредиты будут предоставляться также для начального профессионального образования.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов на 4-м ежегодном отчетном мероприятии организации.

    По его словам, соответствующий законопроект уже готов и представлен на утверждение.

    Gələn ildən ilkin peşə təhsili üzrə təhsil krediti veriləcək

