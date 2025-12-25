В Азербайджане начнут выдавать образовательные кредиты для профобразования
Наука и образование
- 25 декабря, 2025
- 11:44
Со следующего года в Азербайджане образовательные студенческие кредиты будут предоставляться также для начального профессионального образования.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов на 4-м ежегодном отчетном мероприятии организации.
По его словам, соответствующий законопроект уже готов и представлен на утверждение.
