İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Gələn ildən ilkin peşə təhsili üzrə təhsil krediti veriləcək

    Elm və təhsil
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:05
    Gələn ildən ilkin peşə təhsili üzrə təhsil krediti veriləcək

    Gələn ildən ilkin peşə təhsili üzrə də təhsil tələbə krediti veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədri Bəhruz Əzimov qurumun 4 illik hesabat tədbirində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bununla bağlı qanunvericilik layihəsi artıq hazırdır və təsdiq üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilib.

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu Bəhruz Əzimov Peşə təhsili

    Son xəbərlər

    11:33
    Video

    "Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilir

    Multimedia
    11:31

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:30

    Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    11:24

    TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Sağlamlıq
    11:24

    Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcək

    Elm və təhsil
    11:22

    İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:21
    Foto

    Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilib

    Hadisə
    11:20

    WUF13-də keçiriləcək tərəfdaş tədbirləri üzrə müraciətlərin son tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti