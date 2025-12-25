Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцев

В Азербайджане в сфере реализации совместно с учреждениями Организации Объединенных Наций (ООН) гуманитарных проектов и программ развития, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, достигнуты важные результаты.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе встречи с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым, приуроченной к завершению срока ее полномочий.

На встрече отмечено, что многолетнее сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями сыграло существенную роль в преодолении трудностей, вызванных проблемами беженцев и вынужденных переселенцев, с которыми столкнулась страна.

Особо отмечено, что меры, предпринимаемые правительством Азербайджана для обеспечения безопасного возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев, а также широкомасштабные восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре вызывают большой интерес на международном уровне. В то же время подчеркивалась важность продолжения сотрудничества международных организаций с Азербайджаном в области устранения продолжающейся минной опасности на освобожденных территориях.

В ходе встречи также была дана высокая оценка сотрудничеству Государственного комитета с Владанкой Андреевой в период ее деятельности в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане. Отмечено, что под ее руководством партнерство с учреждениями ООН углубилось, и достигнуты важные результаты в реализации гуманитарных проектов и программ развития, связанных с беженцами и вынужденными переселенцами.