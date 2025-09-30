İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar var
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 19:38
Ermənistan paytaxtı İrəvanda tikiş sexində baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, onların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib.
Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi yaralılardan birinə lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxıldığını bildirib.
"Xəsarət alanlardan ikisinin səhhəti orta ağır qiymətləndirilir və onlara lazımi tibbi yardım göstərilir. Dördüncü şəxsin vəziyyəti qənaətbəxşdir", - nazirlikdən bildirilib.
Son xəbərlər
19:41
İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişikEnergetika
19:40
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:38
İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar varRegion
19:38
İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"İnfrastruktur
19:38
Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıbDigər ölkələr
19:35
Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdırXarici siyasət
19:31
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
19:27
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblarFərdi
19:25
Foto