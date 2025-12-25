Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Лу Мэй: Пекин приветствует активное участие Азербайджана на международной арене

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 11:43
    Лу Мэй: Пекин приветствует активное участие Азербайджана на международной арене

    Китай поддерживает работу Азербайджана в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, об этом заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    По ее словам, Пекин также поддерживает стремление Азербайджана к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Дипломат отметила, что Китай приветствует активное участие Азербайджана в международных процессах, что способствует дальнейшему укреплению его позиций на мировой арене.

    "Это еще больше усиливает международное влияние Азербайджана. Китай готов и впредь расширять многостороннее сотрудничество с Азербайджаном, отстаивать общие интересы стран Глобального Юга и содействовать формированию Сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Лу Мэй.

    Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayır
    Lu Mei: Beijing welcomes Azerbaijan's active participation in international arena

