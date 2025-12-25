Лу Мэй: Пекин приветствует активное участие Азербайджана на международной арене

Китай поддерживает работу Азербайджана в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

По ее словам, Пекин также поддерживает стремление Азербайджана к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Дипломат отметила, что Китай приветствует активное участие Азербайджана в международных процессах, что способствует дальнейшему укреплению его позиций на мировой арене.

"Это еще больше усиливает международное влияние Азербайджана. Китай готов и впредь расширять многостороннее сотрудничество с Азербайджаном, отстаивать общие интересы стран Глобального Юга и содействовать формированию Сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнула Лу Мэй.