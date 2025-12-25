Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 11:30
    В Сиязаньском районе в результате пожара в легковом автомобиле погиб двухлетний ребенок.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 24 декабря около 14:00 на территории села Бёюк Хамья.

    В автомобиле марки ВАЗ-2107, принадлежащем местному жителю 34-летнему Гусейнаге Сейфал оглу Багирову, вспыхнул пожар.

    В результате возгорания конструктивные элементы машины полностью сгорели. Находившийся в салоне сын владельца автомобиля 2023 года рождения скончался.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, 2 yaşlı uşaq ölüb

