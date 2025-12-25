В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

В Сиязаньском районе в результате пожара в легковом автомобиле погиб двухлетний ребенок.

Как сообщает Report, инцидент произошел 24 декабря около 14:00 на территории села Бёюк Хамья.

В автомобиле марки ВАЗ-2107, принадлежащем местному жителю 34-летнему Гусейнаге Сейфал оглу Багирову, вспыхнул пожар.

В результате возгорания конструктивные элементы машины полностью сгорели. Находившийся в салоне сын владельца автомобиля 2023 года рождения скончался.

По факту происшествия проводится расследование.