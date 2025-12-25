В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок
Происшествия
- 25 декабря, 2025
- 11:30
В Сиязаньском районе в результате пожара в легковом автомобиле погиб двухлетний ребенок.
Как сообщает Report, инцидент произошел 24 декабря около 14:00 на территории села Бёюк Хамья.
В автомобиле марки ВАЗ-2107, принадлежащем местному жителю 34-летнему Гусейнаге Сейфал оглу Багирову, вспыхнул пожар.
В результате возгорания конструктивные элементы машины полностью сгорели. Находившийся в салоне сын владельца автомобиля 2023 года рождения скончался.
По факту происшествия проводится расследование.
