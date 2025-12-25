Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, 2 yaşlı uşaq ölüb
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 11:08
Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, iki yaşlı uşaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 24-ü saat 14 radələrində Böyük Həmyə kəndinin ərazisində kənd sakini 1991-ci il təvəlüdlü Hüseynağa Seyfəl oğlu Bağırova məxsus "VAZ-2107" markalı avtomobildə yanğın baş verib.
Avtomobilin konstruksiyaları yanıb, içəridə olan H.Bağırovun 2023-cü il təvəlllüdlü oğlu ölüb.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:33
Video
"Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilirMultimedia
11:31
İsrail Livana zərbə endiribDigər ölkələr
11:30
Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaqElm və təhsil
11:28
Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıbRegion
11:24
TƏBİB: Qaradağdakı qəzada 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıbSağlamlıq
11:24
Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcəkElm və təhsil
11:22
İordaniyanın vəliəhd şahzadəsi doğum günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
11:21
Foto
Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası keçirilibHadisə
11:20