    Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, 2 yaşlı uşaq ölüb

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:08
    Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, 2 yaşlı uşaq ölüb

    Siyəzəndə avtomobildə yanğın olub, iki yaşlı uşaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 24-ü saat 14 radələrində Böyük Həmyə kəndinin ərazisində kənd sakini 1991-ci il təvəlüdlü Hüseynağa Seyfəl oğlu Bağırova məxsus "VAZ-2107" markalı avtomobildə yanğın baş verib.

    Avtomobilin konstruksiyaları yanıb, içəridə olan H.Bağırovun 2023-cü il təvəlllüdlü oğlu ölüb.

    Araşdırma aparılır.

    Siyəzən yanğın Azyaşlı
