İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır"

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 22:38
    Qəbələnin baş məşqçisi: Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır

    "Qəbələ" futbolçuları məşqlərdə penaltilər üzərində çox çalışsalar da, oyunlar zamanı bu alınmır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qəbələ"nin baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Sumqayıt"a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib:

    "Hər iki komanda yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirdi. Meydanda sürət və mübarizə var idi. Bu mövsüm 3-cü penaltini vura bilmədiyimizə görə təəssüflənirəm. Amma futbolda belə hallar olur. Məşqlərdə bunun üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır. Futbolçuların mübarizə aparmasından razı qaldım. Onlara təşəkkür edirəm. Bu cür işləsək, daha çox xallar qazana bilərik".

    Kaxaber Sxadadze Baş məşqçi Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    22:45

    Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    22:38

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır"

    Futbol
    22:27

    Saşa İliç: "Qəbələ" ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram"

    Futbol
    22:19

    Britaniya həbsxanalarında radonun təhlükəli konsentrasiyası aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    22:06
    Foto

    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:49

    "Reuters": ABŞ İranda konkret şəxsləri hədəf ala bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    21:24

    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Tramp Ali Məhkəmənin rüsumlarla bağlı qərarını "biabırçı" adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti