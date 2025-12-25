Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых
В регионе
25 декабря, 2025
- 11:17
Армения в очередной раз на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, решение об этом было принято на заседании правительства в четверг.
Принятое решение распространяется на пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, семена подсолнечника и подсолнечное масло.
Армения самостоятельно производит около трети потребляемых зерновых, остальное импортирует, в основном из России (до 500 тыс. тонн в год - ред.).
Решение продлевается на полгода (максимально возможный срок на торговые ограничения в рамках Евразийского экономического союза).
