Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

Армения в очередной раз на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, решение об этом было принято на заседании правительства в четверг.

Принятое решение распространяется на пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, семена подсолнечника и подсолнечное масло.

Армения самостоятельно производит около трети потребляемых зерновых, остальное импортирует, в основном из России (до 500 тыс. тонн в год - ред.).

Решение продлевается на полгода (максимально возможный срок на торговые ограничения в рамках Евразийского экономического союза).