Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 11:17
    Армения в очередной раз на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, решение об этом было принято на заседании правительства в четверг.

    Принятое решение распространяется на пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, семена подсолнечника и подсолнечное масло.

    Армения самостоятельно производит около трети потребляемых зерновых, остальное импортирует, в основном из России (до 500 тыс. тонн в год - ред.).

    Решение продлевается на полгода (максимально возможный срок на торговые ограничения в рамках Евразийского экономического союза).

