    Ermənistan taxıl ixracına məhdudiyyətləri daha altı ay uzadır

    Region
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:13
    Ermənistan taxıl ixracına məhdudiyyətləri daha altı ay uzadır

    Ermənistan taxıl ixracına məhdudiyyətləri daha altı ay uzadır.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar hökumətin bu gün keçirilən iclasında qəbul edilib.

    Qəbul edilmiş qərar buğda, arpa, qarğıdalı, qarabaşaq, günəbaxan toxumu və yağına şamil edilir.

    Ermənistan istehlak etdiyi taxılın təxminən üçdə birini özü istehsal edir, qalanını isə əsasən Rusiyadan (ildə 500 min tona qədər - red.) idxal edir.

    Qərar altı ay müddətinə (Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində ticarət məhdudiyyətləri üçün maksimum mümkün müddət) uzadılır.

    Ermənistan taxıl
    Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

