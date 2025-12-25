Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    Таджикистан требует от Талибана извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    Руководство "Талибана" должно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на границе с Таджикистаном.

    Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорится в сообщении Госкомитета нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ).

    В нем говорится о том, что террористы незаконно пересекли границу и попытались напасть на погранпункт. Это уже третий случай вооруженного нападения на госгранице за последний месяц. Нарушители не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали сопротивление.

    "В результате боевой операции трое террористов нейтрализованы. У них изъяли оружие, взрывчатку и боеприпасы. Пограничные войска надеются, что руководство "Талибана" принесет извинения народу Таджикистана и примет дополнительные меры для обеспечения безопасности на границе", - добавили в ведомстве.

    На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Таджикистана.

    В нем сообщается, что в результате операции три члена террористической организации, незаконно пересекшие границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана, граничащей с Афганистаном, оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. Погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

    После уничтожения террористов ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, добавили в Госкомитете.

    Отметим, что Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу - она составляет более 1,3 тыс. километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. километров, а сухопутная - почти 190.

    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşma baş verib, ölənlər var
    Armed clash on Tajikistan–Afghanistan border leaves casualties

