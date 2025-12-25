İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşma baş verib, ölənlər var

    Region
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:12
    Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşma baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Tacikistan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ölənlər var.

    Qeyd edək ki, Tacikistan və Əfqanıstan 1,3 min kilometr uzunluğunda ümumi sərhədə malikdir. Bunun 1,1 min kilometrdən çoxu su, təqribən 190 kilometri isə quru sərhədidir.

    Əməliyyat nəticəsində Tacikistanın Əfqanıstanla həmsərhəd olan Xatlon vilayətinin Şamsiddin Şohin rayonunda sərhədi qanunsuz keçən üç terrorçu zərərsizləşdirilib. Tacikistan sərhəd xidmətinin iki əməkdaşı həlak olub.

    Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, hazırda Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində vəziyyət sabitdir.

    Tacikistan Əfqanıstan Silahlı toqquşma
    Вооруженное столкновение произошло на таджикско-афганской границе, есть погибшие
    Armed clash on Tajikistan–Afghanistan border leaves casualties

