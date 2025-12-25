Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекорд

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем по итогам 2025 года ожидается на рекордном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

По ее словам, наряду с высоким уровнем политических отношений наблюдается устойчивый рост и в торгово-экономической сфере.

"В января-октябре текущего года объем торговли между Китаем и Азербайджаном достиг 2,44 млрд долларов США, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель будет на уровне исторического рекорда", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что в 2025 году третий год подряд азербайджано-китайский товарооборот обновляет рекордные значения.

"Китай продолжает оставаться крупнейшим импортером в Азербайджан и четвертым по торговым партнером страны. Инвестиционное, экономическое и технологическое сотрудничество между двумя государствами продолжает углубляться. Китайские компании активно реализуют проекты в Азербайджане, включая производство строительных материалов, розничную торговлю, автомобилестроение и фотоэлектрические электростанции", - добавила Лу Мэй.