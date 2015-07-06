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    В Ереване полиция разобрала баррикады протестующих - ОБНОВЛЕНО

    Автомобильное движение по проспекту Баграмяна полностью восстановлено

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомобильное движение  по проспекту Баграмяна было полностью восстановлено, протестующих оттеснили на тротуары. 

    Около 40-50  активистов были задержаны. 

    ***13:55

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Полиция начала разбирать баррикады на проспекте Баграмяна в Ереване. Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ. 

    Полиция предоставила протестующим срок до 13.30 по бакинскому времени. Участники акции оказывают сопротивление.

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