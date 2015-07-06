В Ереване полиция разобрала баррикады протестующих - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомобильное движение по проспекту Баграмяна было полностью восстановлено, протестующих оттеснили на тротуары.

Около 40-50 активистов были задержаны.

***13:55

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Полиция начала разбирать баррикады на проспекте Баграмяна в Ереване. Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Полиция предоставила протестующим срок до 13.30 по бакинскому времени. Участники акции оказывают сопротивление.