В Ереване ограбили банк

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 17:36
    В Ереване вооруженный преступник ограбил отделение банка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, вооруженное лицо ворвалось в отделение банка, расположенное по адресу Строителей 25. До прибытия правоохранителей из отделения была похищена сумма, превышающая 1 миллион драмов (более $2,6 тыс.).

    İrəvanda bank qarət edilib

