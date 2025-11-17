В Ереване ограбили банк
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 17:36
В Ереване вооруженный преступник ограбил отделение банка.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, вооруженное лицо ворвалось в отделение банка, расположенное по адресу Строителей 25. До прибытия правоохранителей из отделения была похищена сумма, превышающая 1 миллион драмов (более $2,6 тыс.).
