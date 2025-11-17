İrəvanda bank qarət edilib
Region
- 17 noyabr, 2025
- 17:40
İrəvanda silahlı cinayətkar bank şöbəsini qarət edib.
Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, silahlı şəxs İnşaatçılar 25 ünvanında yerləşən bank şöbəsinə soxulub. Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları gələnə qədər şöbədən 1 milyon dramdan artıq (2,6 min dollardan çox) məbləğ oğurlanıb.
