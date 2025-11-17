İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:40
    İrəvanda bank qarət edilib

    İrəvanda silahlı cinayətkar bank şöbəsini qarət edib.

    Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, silahlı şəxs İnşaatçılar 25 ünvanında yerləşən bank şöbəsinə soxulub. Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları gələnə qədər şöbədən 1 milyon dramdan artıq (2,6 min dollardan çox) məbləğ oğurlanıb.

    В Ереване ограбили банк

