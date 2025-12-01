Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Ереване на территории недействующего завода произошел взрыв, есть пострадавшие

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 12:19
    Взрыв и обрушение здания на территории недействующего фортепианного завода в Ереване, есть пострадавшие.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Спасательную службы МВД страны.

    На место происшествия выехали два боевых расчета.

    По предварительным данным, частично обрушилось трехэтажное здание (часть склада хозтоваров и продуктов питания.

    Elvis

