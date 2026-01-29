В Ереване на фабрике произошел крупный пожар

На фабрике по производству салфеток в Ереване произошел крупный пожар.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.

Пожару присвоена третья степень сложности. Сначала для тушения пожара были привлены 6 пожарных расчетов. Но с учетом интенсивности пожара, были направлены еще 7 пожарных расчетов.