Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭС

Армения еще не приняла окончательного решения о том, с какой страной будет сотрудничать в строительстве модульной атомной электростанции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян во время встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польше.

"Сейчас мы обсуждаем эту возможность с нашими партнерами. Мы обсуждаем это с США, Россией, Китаем, Южной Кореей, Францией. Мы ищем наилучшее предложение для нашей страны, и этот процесс продолжается, окончательного решения у нас пока нет, поскольку мы изучаем различные предложения", - сказал он.

По его словам, в связи с тем, что действующую Мецаморскую АЭС планируется закрыть через 10 лет, необходимо построить новую, но малую атомную станцию.

"За последние несколько лет нам удалось создать в области солнечной энергетики мощности, вдвое превышающие мощность атомной электростанции. И, учитывая упомянутые процессы, нам сейчас не нужна большая атомная электростанция. Поэтому, по оценке наших экспертов, нам нужна малая атомная электростанция, и именно поэтому мы приняли предварительное решение о строительстве малой модульной атомной электростанции", - отметил премьер.