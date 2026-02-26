Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭС

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 11:17
    Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭС

    Армения еще не приняла окончательного решения о том, с какой страной будет сотрудничать в строительстве модульной атомной электростанции.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян во время встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польше.

    "Сейчас мы обсуждаем эту возможность с нашими партнерами. Мы обсуждаем это с США, Россией, Китаем, Южной Кореей, Францией. Мы ищем наилучшее предложение для нашей страны, и этот процесс продолжается, окончательного решения у нас пока нет, поскольку мы изучаем различные предложения", - сказал он.

    По его словам, в связи с тем, что действующую Мецаморскую АЭС планируется закрыть через 10 лет, необходимо построить новую, но малую атомную станцию.

    "За последние несколько лет нам удалось создать в области солнечной энергетики мощности, вдвое превышающие мощность атомной электростанции. И, учитывая упомянутые процессы, нам сейчас не нужна большая атомная электростанция. Поэтому, по оценке наших экспертов, нам нужна малая атомная электростанция, и именно поэтому мы приняли предварительное решение о строительстве малой модульной атомной электростанции", - отметил премьер.

    Никол Пашинян Армения Мецаморская АЭС модульная АЭС
    Paşinyan: Modul AES layihəsi üzrə ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa və Cənubi Koreya ilə danışıqlar aparılır

    Последние новости

    11:36

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:36

    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Здоровье
    11:26

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:23

    При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туриста

    Другие страны
    11:19

    Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в Гюмри

    В регионе
    11:17

    Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭС

    В регионе
    11:05

    На реках Араз и Кура задержаны браконьеры

    Происшествия
    11:02

    Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с Турцией

    В регионе
    11:01

    Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях

    Здоровье
    Лента новостей