İrəvanda fabrikdə güclü yanğın baş verib
Region
- 29 yanvar, 2026
- 16:15
İrəvanda salfet istehsalı fabrikində güclü yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV ölkənin DİN-nə istinadən məlumat yayıb.
Yanğın üçüncü dərəcəli qiymətləndirilib. Əvvəlcə yanğını söndürmək üçün 6 yanğınsöndürən dəstə cəlb edilib. Lakin yanğının intensivliyini nəzərə alaraq, daha 7 yanğınsöndürən dəstə göndərilib.
