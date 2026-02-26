Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Здоровье
    • 26 февраля, 2026
    • 11:36
    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Кабмин Азербайджана внес изменения в Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию, касающиеся оказания медпомощи гражданам, находящимся под стражей и отбывающим наказание.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, в Пакет услуг добавлен новый раздел, регулирующий условия предоставления медицинских услуг арестованным, а также лицам, приговоренным к лишению свободы на определенный срок и пожизненному лишению свободы (за исключением учреждений поселкового типа).

    Медицинская помощь данной категории лиц будет оказываться при соблюдении следующих условий:

    - отсутствие у Главного медицинского управления Министерства юстиции необходимого оборудования и (или) профильных специалистов для предоставления соответствующей услуги;

    - количество заключенных, получающих медицинские услуги в течение одного бюджетного года (за исключением учреждений поселкового типа), не должно превышать 1500 человек.

    Кроме того, в течение одного бюджетного года страховые выплаты за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования по данной категории не должны превышать 200 тысяч манатов.

    Həbs edilmiş şəxslərə icbari tibbi sığorta hesabına tibbi xidmət göstərilməsinin şərtləri müəyyənləşib

