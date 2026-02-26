Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

Кабмин Азербайджана внес изменения в Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию, касающиеся оказания медпомощи гражданам, находящимся под стражей и отбывающим наказание.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в Пакет услуг добавлен новый раздел, регулирующий условия предоставления медицинских услуг арестованным, а также лицам, приговоренным к лишению свободы на определенный срок и пожизненному лишению свободы (за исключением учреждений поселкового типа).

Медицинская помощь данной категории лиц будет оказываться при соблюдении следующих условий:

- отсутствие у Главного медицинского управления Министерства юстиции необходимого оборудования и (или) профильных специалистов для предоставления соответствующей услуги;

- количество заключенных, получающих медицинские услуги в течение одного бюджетного года (за исключением учреждений поселкового типа), не должно превышать 1500 человек.

Кроме того, в течение одного бюджетного года страховые выплаты за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования по данной категории не должны превышать 200 тысяч манатов.