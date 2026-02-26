İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Həbs edilmiş şəxslərə icbari tibbi sığorta hesabına tibbi xidmət göstərilməsinin şərtləri müəyyənləşib

    Sağlamlıq
    • 26 fevral, 2026
    • 10:59
    Həbs edilmiş şəxslərə icbari tibbi sığorta hesabına tibbi xidmət göstərilməsinin şərtləri müəyyənləşib

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla Xidmətlər Zərfinə həbs edilmiş şəxslərə, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən şəxslərə (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələri istisna olmaqla) tibbi xidmətlərin göstərilməsi şərtləri ilə bağlı yeni hissə əlavə edilib.

    Həmin kateqoriyaya aid şəxslərə (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələri istisna olmaqla) tibbi xidmətlər aşağıdakı şərtlərlə göstəriləcək:

    - müvafiq tibbi xidmətin Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi tərəfindən göstərilməsi üçün zəruri tibbi avadanlıq və (və ya) müvafiq sahə üzrə işçilərinin olmaması;

    - bir büdcə ili ərzində tibbi xidmətlər göstərilən həbs edilmiş şəxslərin, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən şəxslərin (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələri istisna olmaqla) 1500 nəfərdən çox olmaması;

    Bir büdcə ili ərzində icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilən sığorta ödənişləri 200 000 manatadək olacaq.

    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Son xəbərlər

    12:11

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    12:05

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    12:04
    Foto

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    12:02

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:59

    Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"

    Futbol
    11:58
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Hadisə
    11:57

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb

    Hadisə
    11:57

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    11:49
    Foto

    Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti