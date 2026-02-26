При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туриста

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В словацкой части горного массива Татры погибли двое польских туристов в результате схода лавины.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Горной спасательной службы.

    Сход лавины произошел в районе Мегушовецкой долины, недалеко от туристического маршрута. Для оказания помощи был вызван экипаж воздушной скорой помощи. Пока спасатели приземлялись на месте лавины, чешские лыжники-альпинисты вытащили одну из жертв, но, несмотря на их усилия, спасти 41-летнего мужчину не удалось.

    В Татрах в настоящее время действует значительное лавинное предупреждение. Лавина может сойти даже при небольшой дополнительной нагрузке. Во многих местах наблюдаются крупные лавины, сходящие спонтанно.

