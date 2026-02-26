При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туриста
Другие страны
- 26 февраля, 2026
- 11:23
В словацкой части горного массива Татры погибли двое польских туристов в результате схода лавины.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Горной спасательной службы.
Сход лавины произошел в районе Мегушовецкой долины, недалеко от туристического маршрута. Для оказания помощи был вызван экипаж воздушной скорой помощи. Пока спасатели приземлялись на месте лавины, чешские лыжники-альпинисты вытащили одну из жертв, но, несмотря на их усилия, спасти 41-летнего мужчину не удалось.
В Татрах в настоящее время действует значительное лавинное предупреждение. Лавина может сойти даже при небольшой дополнительной нагрузке. Во многих местах наблюдаются крупные лавины, сходящие спонтанно.
