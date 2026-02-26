Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с Турцией

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 11:02
    Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с Турцией

    Армения рассчитывает на помощь Евросоюза в создании новой инфраструктуры на армяно-турецкой границе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян во время встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши.

    "Воздушная граница открыта, у нас есть регулярные рейсы из Армении в Турцию, и я ожидаю, что объем двусторонних рейсов увеличится. Но, конечно, мы надеемся, что сухопутная граница также будет открыта. Кстати, нам потребуется новая инфраструктура на границе с Турцией, и сейчас мы обсуждаем, как ЕС может поддержать этот вопрос", - отметил он.

    Премьер вновь подтвердил, что армянская сторона готова обеспечить маршрут для грузовиков, следующих из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. Инфраструктура для этого полностью готова.

