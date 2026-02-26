Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 11:36
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии в Баку по случаю 34-й годовщины трагических событий.

    Как сообщает Report, цветы к памятнику возложили глава правительства Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные деятели.

    Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в Ханкенди 366-го полка российской армии сровняли с землей город Ходжалы.

    В ходе очередной массовой расправы, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.

    В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей.

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида
    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Али Асадов Сахиба Гафарова Ходжалинский геноцид Ходжалы Самир Нуриев память
    Фото
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Azerbaijani officials visit Khojaly memorial

    Последние новости

    12:10

    Пятеро обвиняемых в Ходжалинском геноциде понесли наказание в Азербайджане

    Происшествия
    12:02

    Посольства Хорватии, Франции и Словакии почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    11:58

    Бироль Акгюн: Ходжалинская трагедия - пятно на совести человечества

    В регионе
    11:57

    В Женеве стартовал третий раунд переговоров между США и Ираном

    В регионе
    11:55

    Чингиз Гусейнзаде: Замена олимпийских наград началась с борцов сборной Азербайджана

    Индивидуальные
    11:40

    Представители газовой отрасли Словакии примут участие в заседании по ЮГК в Баку

    Энергетика
    11:36
    Фото

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:36

    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Здоровье
    11:26

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    Лента новостей