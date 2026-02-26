Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии в Баку по случаю 34-й годовщины трагических событий.

Как сообщает Report, цветы к памятнику возложили глава правительства Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные деятели.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в Ханкенди 366-го полка российской армии сровняли с землей город Ходжалы.

В ходе очередной массовой расправы, учиненной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.

В результате этого акта геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей.