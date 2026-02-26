На реках Араз и Кура задержаны браконьеры
Происшествия
- 26 февраля, 2026
- 11:05
На участке реки Араз в Имишлинском районе задержан М. Зейналов, занимавшийся незаконным выловом рыбы с использованием запрещенных методов и средств.
Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
У задержанного изъяты орудия лова и рыба различных видов, добытая незаконным путем.
В ходе аналогичных мероприятий сотрудники водной полиции также задержали на участке реки Кура в Нефтчалинском районе Ш.Ширинова и Р.Ахмедова, которые занимались браконьерством. У них обнаружены синтетические сети, снасти и незаконно выловленная рыба.
По фактам проводится расследование.
Последние новости
11:36
Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:36
Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенныхЗдоровье
11:26
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
11:23
При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туристаДругие страны
11:19
Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в ГюмриВ регионе
11:17
Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭСВ регионе
11:05
На реках Араз и Кура задержаны браконьерыПроисшествия
11:02
Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с ТурциейВ регионе
11:01