Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    На реках Араз и Кура задержаны браконьеры

    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 11:05
    На реках Араз и Кура задержаны браконьеры

    На участке реки Араз в Имишлинском районе задержан М. Зейналов, занимавшийся незаконным выловом рыбы с использованием запрещенных методов и средств.

    Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    У задержанного изъяты орудия лова и рыба различных видов, добытая незаконным путем.

    В ходе аналогичных мероприятий сотрудники водной полиции также задержали на участке реки Кура в Нефтчалинском районе Ш.Ширинова и Р.Ахмедова, которые занимались браконьерством. У них обнаружены синтетические сети, снасти и незаконно выловленная рыба.

    По фактам проводится расследование.

    река Кура река Араз браконьеры
    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Последние новости

    11:36

    Высшие должностные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:36

    Али Асадов утвердил новые правила медобслуживания заключенных

    Здоровье
    11:26

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    11:23

    При сходе лавины в словацкой части горного массива Татры погибли два туриста

    Другие страны
    11:19

    Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в Гюмри

    В регионе
    11:17

    Никол Пашинян: Армения еще не решила с какой страной будет строить модульную АЭС

    В регионе
    11:05

    На реках Араз и Кура задержаны браконьеры

    Происшествия
    11:02

    Пашинян: Надеемся на помощь ЕС в создании инфраструктуры на границе с Турцией

    В регионе
    11:01

    Мусаев: Разработаны особые требования для оказания онкопомощи в частных медучреждениях

    Здоровье
    Лента новостей