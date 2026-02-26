Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar
Hadisə
- 26 fevral, 2026
- 10:42
Araz çayının İmişli rayonundan keçən hissəsində qadağan edilən üsul və vasitələrlə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan rayon sakini M.Zeynalov saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxsdən ov alətləri və qanunsuz olaraq ovladığı müxtəlif növlərə aid balıqlar aşkarlanıb.
Eyni zamanda, su polisləri tərəfindən keçirilən növbəti tədbir zamanı Kür çayının Neftçala rayonundan keçən hissəsində analoji əməllərə yol verən Neftçala rayon sakinləri Ş.Şirinov və R.Əhmədov da saxlanılıblar. Onlardan sintetik torlar, ov alətləri və qanunsuz ovlanmış balıqlar aşkarlanıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
