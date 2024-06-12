Более 40 демонстрантов задержаны в Ереване у здания парламента Армении

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян сообщил на митинге, что в Ереване начались задержания участников движения.

Более сорока демонстрантов задержаны на акции протеста у здания парламента Армении, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходит "правительственный час", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Задержаны 42 человека по обвинению в невыполнении законных требований полиции", - заявили в МВД Армении.

В ночь на 10 июня требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

17:40

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян сообщил на митинге, что в Ереване начались задержания участников движения.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Полиция начала задерживать наших сторонников на улице Прошяна, где находятся правительственные дачи", - сказал он.

Сегодня сотни полицейских с щитами и касками прибыли к зданию парламента Армении, где проводится митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян распорядился созвать 17 июня внеочередную сессию парламента, в повестке которой будет значиться проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабинета министров.