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    В Эгейском море затонули две лодки с мигрантами, 33 человека погибли

    Они пытались незаконно перебраться в Грецию

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Эгейском море затонули две лодки с мигрантами, в результате 33 человека погибли. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, одна лодка с мигрантами, незаконно пытавшимися перебраться в Грецию,  затонула у берегов Турции в районе провинции Измир, Диклили, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. 

    Еще одна лодка затонула в Эгейском море недалеко от турецких провинций Измир и Балыкесир. 22 человека утонули, четыре доставлены на берег живыми. 

    В регионе продолжается спасательная операция, в которой участвуют катера береговой охраны и вертолет.

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