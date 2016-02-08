В Эгейском море затонули две лодки с мигрантами, 33 человека погибли

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Эгейском море затонули две лодки с мигрантами, в результате 33 человека погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, одна лодка с мигрантами, незаконно пытавшимися перебраться в Грецию, затонула у берегов Турции в районе провинции Измир, Диклили, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.

Еще одна лодка затонула в Эгейском море недалеко от турецких провинций Измир и Балыкесир. 22 человека утонули, четыре доставлены на берег живыми.

В регионе продолжается спасательная операция, в которой участвуют катера береговой охраны и вертолет.