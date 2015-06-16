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    ​В Душанбе состоится заседание Совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ

    Командующие погранвойсками стран СНГ посетят таджикско-афганскую границу

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 18-19 июня в столице Таджикистана Душанбе состоится очередное 73-е заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников СНГ.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили СМИ Таджикистана.

    По информации, на заседании примут участие руководители пограничных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, России и Армении, а также соответствующего ведомства Афганистана.

    На встрече планируется обсуждение вопросов взаимодействия, урегулирования кризисных ситуаций на границах, противодействия нелегальной миграции, наркобизнесу, контрабанде.

    Командующие погранвойсками стран СНГ посетят таджикско-афганскую границу 

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