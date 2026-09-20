В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек

Пассажирский автобус попал в аварию в провинции Маниса на юго-западе Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, автобус следовал из Денизли в Балыкесир.

Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и спровоцировал ДТП. В аварии пострадали 18 человек, их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.