В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек
В регионе
- 20 сентября, 2026
- 09:08
Пассажирский автобус попал в аварию в провинции Маниса на юго-западе Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, автобус следовал из Денизли в Балыкесир.
Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и спровоцировал ДТП. В аварии пострадали 18 человек, их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
По факту начато расследование.
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