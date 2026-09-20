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    В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек

    В регионе
    • 20 сентября, 2026
    • 09:08
    В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек

    Пассажирский автобус попал в аварию в провинции Маниса на юго-западе Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, автобус следовал из Денизли в Балыкесир.

    Согласно предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и спровоцировал ДТП. В аварии пострадали 18 человек, их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 18 nəfər xəsarət alıb

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