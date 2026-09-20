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    Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 08:28
    Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 18 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin cənub-qərbindəki Manisa vilayətində sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Dənizli vilayətindən Balıkəsir vilayətinə gedən avtobus idarəetmədən çıxıb.

    Qəzaya uğrayan avtobusda olan 18 nəfər yaralanıb, onlar xəstəxanaya çatdırılıblar. Xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma başladılıb.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan
    В ДТП с автобусом на юго-западе Турции пострадали 18 человек

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