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    ​В доме замминистра энергетики Армении совершена кража

    Из дома украли телевизор и другие бытовые предметы

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В доме заместителя министра энергетики и природных ресурсов Армении Айка Арутюняна совершена кража. Как отмечает Report, об этом сообщают армянские СМИ. В информации отмечается, что инцидент произошел в период между 29 декабря и 4 марта.

    По всей видимости, замминистра с прошлого года не посещал свой дом, поэтому лишь недавно увидел, что из дома пропали предметы. Из частного дома украли телевизор и другие бытовые предметы.

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