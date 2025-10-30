В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры - ОБНОВЛЕНО

Экс-замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии Коба Габуния арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а в доме экс-министра Ираклия Карселадзе проведен обыск.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге сообщила замначальника следственной службы Минфина Грузии Ия Ахалая.

"В рамках совместной операции с сотрудниками Службы государственной безопасности следственная служба Министерства финансов задержала бывшего заместителя министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Кобу Габунию, являвшегося куратором Фонда муниципального развития Грузии - юридического лица публичного права, по факту злоупотребления должностными полномочиями государственным политическим должностным лицом", - сообщила она.

В рамках комплекса мероприятий обыски были проведены в 20 различных местах, в том числе в домах Габунии, Карселадзе и других лиц.

Ранее бывший исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе, руководитель программ фонда и руководитель проекта той же службы были задержаны. Они полностью сотрудничали со следствием, и суд избрал им меру пресечения в виде залога.

"Общественности также известно, что руководители ООО "Lagi Capital" были задержаны за присвоение 9 365 801 лари, выделенных из Фонда муниципального развития на восстановление 30 детских садов, и легализацию 1 211 000 лари незаконных доходов", - отметила Ахалия.

Отметим, что в апреле этого года Карселадзе ушел с поста главы Министерства регионального развития и инфраструктуры на фоне его расформирования на два ведомства.