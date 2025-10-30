Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıb
Region
- 30 oktyabr, 2025
- 20:50
Gürcüstanın keçmiş regional inkişaf və infrastruktur naziri İrakli Karseladzenin evində axtarış aparılıb.
"Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti məlumat yayıb.
"Bələdiyyə fondunun kuratoru olan keçmiş infrastruktur və regional inkişaf nazirinin müavini Koba Qabuniya vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdiyinə görə saxlanılıb", – qurumdan bildirilib.
Qeyd edək ki, Karseladze bu ilin aprel ayında Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyinin iki nazirliyə bölünməsindən sonra onun rəhbəri vəzifəsindən istefa verib.
20:50
