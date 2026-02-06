Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 06 февраля, 2026
    • 17:40
    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Евросоюз по-прежнему считает дипломатию и переговоры единственным путем к долгосрочному решению иранской ядерной проблемы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, отвечая на вопрос о стартовавших в Омане переговорах между США и Ираном.

    По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас продолжит содействовать поиску согласованного решения как в рамках ядерных переговоров, так и по линии Договора о нераспространении ядерного оружия.

    В то же время эксперт Chatham House по Ирану Анисе Бассири Табризи считает, что введение новых антииранских санкций и признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией фактически отстранили ЕС от формирования политики в отношении Ирана.

    "Европа, похоже, теряет даже то ограниченное влияние, которое она сохраняла в качестве моста между Тегераном и Вашингтоном, именно в тот момент, когда будут приниматься ключевые решения о будущем Ирана. Независимо от того, решит ли президент США Дональд Трамп продолжить переговоры или пойдет на военную эскалацию, Европа не будет обладать рычагами для влияния на результат", - отметила она.

    По ее мнению, в отличие от США, Европа не располагает инструментами принуждения или возможностью предложить Ирану немедленное экономическое облегчение, а также не способна предоставить гарантии безопасности.

    В этой связи, считает эксперт, наиболее реалистичный сценарий для Брюсселя - не пытаться вернуть утраченное влияние, а готовиться к потенциальным сценариям, которые он не может контролировать.

