ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

Евросоюз по-прежнему считает дипломатию и переговоры единственным путем к долгосрочному решению иранской ядерной проблемы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, отвечая на вопрос о стартовавших в Омане переговорах между США и Ираном.

По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас продолжит содействовать поиску согласованного решения как в рамках ядерных переговоров, так и по линии Договора о нераспространении ядерного оружия.

В то же время эксперт Chatham House по Ирану Анисе Бассири Табризи считает, что введение новых антииранских санкций и признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией фактически отстранили ЕС от формирования политики в отношении Ирана.

"Европа, похоже, теряет даже то ограниченное влияние, которое она сохраняла в качестве моста между Тегераном и Вашингтоном, именно в тот момент, когда будут приниматься ключевые решения о будущем Ирана. Независимо от того, решит ли президент США Дональд Трамп продолжить переговоры или пойдет на военную эскалацию, Европа не будет обладать рычагами для влияния на результат", - отметила она.

По ее мнению, в отличие от США, Европа не располагает инструментами принуждения или возможностью предложить Ирану немедленное экономическое облегчение, а также не способна предоставить гарантии безопасности.

В этой связи, считает эксперт, наиболее реалистичный сценарий для Брюсселя - не пытаться вернуть утраченное влияние, а готовиться к потенциальным сценариям, которые он не может контролировать.